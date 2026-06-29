Площадь пожара на НПЗ на Кубани сократилась в четыре раза

Ранее оперштаб сообщил, что в Славянске-на-Кубани произошло возгорание на НПЗ после падения обломков БПЛА. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.
Напомним, что в Славянском районе Краснодарского края подготовлены три пункта временного размещения для жителей. Меры приняты заранее и носят профилактический характер — на случай возможного ухудшения обстановки.
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