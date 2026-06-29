Пес, унесенный смерчем в Кушве, вернулся на пепелище

В Кушве (Свердловская область) собака, которую неделю назад ураган подхватил вместе с будкой и унес в лес, самостоятельно вернулась к разрушенному дому. Животное обнаружили волонтеры на пепелище частного домовладения, от которого после торнадо практически ничего не осталось.
Несмотря на полученные травмы, питомец сумел отыскать дорогу обратно, однако хозяина на месте уже не было. Спустя полчаса поисков неравнодушные горожане, которые сейчас обследуют город в поисках раненых животных, нашли владельца собаки. Сейчас животное у хозяина, его жизни ничего не угрожает.
Напомним, мощный смерч обрушился на Кушву и окрестности ровно неделю назад. Стихия разрушила десятки домов, повалила деревья и линии электропередачи, а также разметала по окрестностям хозяйственные постройки и предметы быта.
Волонтеры продолжают подворовый обход — по предварительным данным, в результате урагана пострадали не менее 15 домашних питомцев, большинство из которых уже найдено и передано владельцам. Местные приюты временно размещают животных, чьи хозяева до сих пор не могут вернуться в разрушенные дома.
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