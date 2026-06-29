Пес, унесенный смерчем в Кушве, вернулся на пепелище

Несмотря на полученные травмы, питомец сумел отыскать дорогу обратно, однако хозяина на месте уже не было. Спустя полчаса поисков неравнодушные горожане, которые сейчас обследуют город в поисках раненых животных, нашли владельца собаки. Сейчас животное у хозяина, его жизни ничего не угрожает.