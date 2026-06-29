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В поселке Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадали два человека

Пострадавших при атаке украинского БПЛА отправили в больницу в Белгороде.

Источник: Аргументы и факты

Два мирных жителя получили ранения в результате взрыва дрона ВСУ в поселке Октябрьский, сообщили в оперштабе Белгородской области.

«В Белгородском округе в поселке Октябрьский от детонации дрона у одного мужчины осколочное ранение голени, у другого — предварительно, акубаротравма», — говорится в сообщении в канале оперштаба в мессенджере МАХ.

Бригада скорой помощи доставляет пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода.

Также сообщается, что на месте атаки повреждены два автомобиля.

Напомним, 28 июня в поселке Красная Яруга в Белгородской области трехмесячная девочка пострадала из-за детонации украинского БПЛА.

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