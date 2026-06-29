В поселке Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения в результате взрыва дрона ВСУ в поселке Октябрьский, сообщили в оперштабе Белгородской области.
«В Белгородском округе в поселке Октябрьский от детонации дрона у одного мужчины осколочное ранение голени, у другого — предварительно, акубаротравма», — говорится в сообщении в канале оперштаба в мессенджере МАХ.
Бригада скорой помощи доставляет пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода.
Также сообщается, что на месте атаки повреждены два автомобиля.
Напомним, 28 июня в поселке Красная Яруга в Белгородской области трехмесячная девочка пострадала из-за детонации украинского БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше