В Росавиации заявили о продолжающихся поисках вертолета Robinson в Приморье

Продолжаются поисковые мероприятия в Приморском крае, направленные на обнаружение вертолета Robinson R-44, принадлежащего авиакомпании «Гранат». Воздушное судно перестало выходить на связь 21 июня. Координацию всех спасательных операций осуществляет Дальневосточное межрегиональное территориальное управление Росавиации.
В понедельник, 29 июня, в предполагаемом районе полёта вертолёта работала оперативная группа, состоящая из 14 спасателей МЧС, специалистов-кинологов и 65 сотрудников авиалесоохраны. Сложности в проведении поиска вызывала труднодоступная горная местность.
Росавиация сообщила, что с наступлением темноты поисковые мероприятия будут временно приостановлены до утра вторника, 30 июня.
Вертолёт Robinson R-44, осуществлявший авиационные работы по лесопатрулированию, перестал выходить на связь в воскресенье, 21 июня. Согласно данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, машина стартовала из посёлка Терней и направлялась в село Единка, но связь с ней была потеряна в установленное время.
Следственный комитет сообщил, что на борту вертолёта находились два человека: командир и второй пилот. После исчезновения воздушного судна было инициировано уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ).