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В Росавиации заявили о продолжающихся поисках вертолета Robinson в Приморье

К поискам вертолета Robinson в Приморье привлекли два Ми-8, рассказали в Росавиации.

Источник: Аргументы и факты

Продолжаются поисковые мероприятия в Приморском крае, направленные на обнаружение вертолета Robinson R-44, принадлежащего авиакомпании «Гранат». Воздушное судно перестало выходить на связь 21 июня. Координацию всех спасательных операций осуществляет Дальневосточное межрегиональное территориальное управление Росавиации.

Для проведения поисков задействованы два вертолета Ми-8 — один от Росавиации, другой от МЧС России, а также воздушные суда компании «Гранат». Всеми проведёнными вылетами уже охвачено свыше 8 тысяч квадратных километров территории.

В понедельник, 29 июня, в предполагаемом районе полёта вертолёта работала оперативная группа, состоящая из 14 спасателей МЧС, специалистов-кинологов и 65 сотрудников авиалесоохраны. Сложности в проведении поиска вызывала труднодоступная горная местность.

Росавиация сообщила, что с наступлением темноты поисковые мероприятия будут временно приостановлены до утра вторника, 30 июня.

Вертолёт Robinson R-44, осуществлявший авиационные работы по лесопатрулированию, перестал выходить на связь в воскресенье, 21 июня. Согласно данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, машина стартовала из посёлка Терней и направлялась в село Единка, но связь с ней была потеряна в установленное время.

Следственный комитет сообщил, что на борту вертолёта находились два человека: командир и второй пилот. После исчезновения воздушного судна было инициировано уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ).

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