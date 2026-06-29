В Югре утонул ребенок при купании в необорудованном месте на реке Вах, сообщает МЧС региона.
Вечером 29 июня в экстренные службы поступила информация об инциденте на реке Вах в районе населенного пункта Ваховск. Согласно этим данным, во время купания утонул ребенок 2017 года рождения. При этом другого ребенка (2018) госпитализировали в тяжелом состоянии.
«Ведутся поисковые работы, обследуется акватория. Правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области мужчина скатился со скалы и повис над рекой.
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