Нож вместо слов: Украинцы и поляки устроили кровавую разборку в Стараховице

Ранее Life.ru писал, что в польском интернете резко выросла критика Украины и украинцев. Аналитики изучили 754 тысячи публикаций в соцсетях за период с 1 по 21 июня, посты собрали более 10 миллионов реакций и комментариев. По данным отчёта, с начала мая доля критических сообщений об Украине выросла с 15,4% до 22%. Если убрать нейтральные публикации, то девять из десяти мнений оказываются негативными к украинцам.