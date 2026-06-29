Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нож вместо слов: Украинцы и поляки устроили кровавую разборку в Стараховице

В польском городе Стараховице произошла массовая драка с участием двух групп молодых людей — граждан Украины и Польши. Словесный конфликт между ними перерос в потасовку, в ходе которой один из участников применил колюще-режущий предмет. В результате другой участник драки получил ранение, сообщили в местной полиции.

Источник: Life.ru

«В итоге произошла драка, и один из участников… применил острый предмет, в результате чего другой из участников драки был ранен», — сказано в заявлении правоохранительных органов. По факту случившегося заведено уголовное дело.

Сейчас сотрудники полиции проводят допросы очевидцев и выясняют личности всех причастных к столкновению. Подробности о состоянии пострадавшего и возможных причинах конфликта пока не раскрываются.

Ранее Life.ru писал, что в польском интернете резко выросла критика Украины и украинцев. Аналитики изучили 754 тысячи публикаций в соцсетях за период с 1 по 21 июня, посты собрали более 10 миллионов реакций и комментариев. По данным отчёта, с начала мая доля критических сообщений об Украине выросла с 15,4% до 22%. Если убрать нейтральные публикации, то девять из десяти мнений оказываются негативными к украинцам.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.