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Женщина погибла при пожаре в жилом доме на Садовой-Самотечной улице в Москве

Пожар произошел на седьмом этаже жилого дома на Садовой-Самотечной улице. Спасатели обнаружили на кухне женщину. Пострадавшую экстренно эвакуировали из опасной зоны, однако она скончалась. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Пожар произошел на седьмом этаже жилого дома на Садовой-Самотечной улице. Спасатели обнаружили на кухне женщину. Пострадавшую экстренно эвакуировали из опасной зоны, однако она скончалась. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Предварительно, вспыхнули личные вещи жильцов. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Из задымленного здания спасли еще двух человек, говорится в публикации.

Четырехлетний мальчик случайно поджег кровать в квартире дома на Туристской улице в Москве во время игры с зажигакой. Инцидент произошел вечером 28 июня. Мальчик не пострадал, однако его доставили в больницу для обследования.

Ранее пожар произошел на складе с просроченным алкоголем в деревне Городище под Воскресенском. Спасатели ликвидировали возгорание.