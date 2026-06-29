Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 1,7 тыс

КАРАКАС, 29 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения, произошедшего в Венесуэле 24 июня, превысило 1,7 тыс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес.
Согласно приведенным им данным, число погибших составило 1 719, еще 5 034 человека получили травмы.
Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой от 7,2 до 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй.
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