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Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 1,7 тыс

Еще 5 034 человека получили травмы, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

КАРАКАС, 29 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения, произошедшего в Венесуэле 24 июня, превысило 1,7 тыс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес.

Согласно приведенным им данным, число погибших составило 1 719, еще 5 034 человека получили травмы.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой от 7,2 до 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй.

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