В Ельце и еще восьми районах Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили Ельце и еще восьми муниципальных образованиях Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в «Максе».
«Объявлен красный уровень для г. Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО, Задонского МО, Тербунского МО, Хлевенского МО и Воловского МО», — написал он в «Максе».
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