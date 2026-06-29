«Ъ»: Обратившегося к Путину военного Лунина осудили за экстремистскую символику

Россошанский районный суд Воронежской области арестовал военного Александра Лунина по административной статье о демонстрации экстремистской или нацистской символики. Ранее он опубликовал серию видеороликов, в которых потребовал встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет «Коммерсантъ».
Мужчина в одном из обращений пригрозил военным мятежом, если ему не позволят встретиться с главой государства. Он утверждал, что к нему приехали некие представители Министерства обороны и правоохранительных органов, которые якобы через него передали информацию об угрозе. Недавно Лунин также объявил, что едет в Москву, и перестал выходить на связь, передает «Коммерсантъ».
Весной юрист, блогер и бывший член Общественной палаты России Илья Ремесло рассказал о том, что вышел из Городской психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова, где провел 30 дней. Он отметил, что не употреблял наркотики и алкоголь, а диагноз был «лайтовый».
Пилот ударного вертолета Ка-52 и автор Telegram-канала «Воевода вещает» Алексей Земцов 18 апреля впервые лично вышел на связь после своего исчезновения. Он рассказал, что добровольно вернулся в часть, а также поблагодарил родителей и друзей, отговоривших его от «неправильного поступка».