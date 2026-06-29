«Ъ»: Обратившегося к Путину военного Лунина осудили за экстремистскую символику

Мужчина в одном из обращений пригрозил военным мятежом, если ему не позволят встретиться с главой государства. Он утверждал, что к нему приехали некие представители Министерства обороны и правоохранительных органов, которые якобы через него передали информацию об угрозе. Недавно Лунин также объявил, что едет в Москву, и перестал выходить на связь, передает «Коммерсантъ».