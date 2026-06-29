В ДНР при атаках украинских дронов погибли три человека

«Три человека погибли, еще тринадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за ударных дронов ВФУ», — написал Пушилин в своем канале на платформе «Макс».
Как уточнил глава региона, в Старобешевском муниципальном округе погибли трое мужчин. Там же тяжелые ранения получила женщина, а мужчина — ранения средней степени тяжести. На трассе Новоазовск — Мариуполь в Новоазовском муниципальном округе пострадали двое мужчин.
В Селидово Красноармейского муниципального округа ранения получили двое мужчин. В поселке городского типа Мироновский городского округа Дебальцево пострадали мужчина и женщина. В Мангушском муниципальном округе на трассе между селом Красное поле и селом Камышеватое ранения средней степени тяжести получил мужчина.
В Куйбышевском районе Донецка в результате атаки дрона на автозаправочный комплекс тяжелые ранения получил мужчина, еще двое пострадали. В Старомлыновке Великоновоселковского муниципального округа пострадала женщина.
«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления», — добавил глава региона.