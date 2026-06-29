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В ДНР при атаках украинских дронов погибли три человека

В понедельник в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли три человека, еще 13 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

«Три человека погибли, еще тринадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за ударных дронов ВФУ», — написал Пушилин в своем канале на платформе «Макс».

Как уточнил глава региона, в Старобешевском муниципальном округе погибли трое мужчин. Там же тяжелые ранения получила женщина, а мужчина — ранения средней степени тяжести. На трассе Новоазовск — Мариуполь в Новоазовском муниципальном округе пострадали двое мужчин.

В Селидово Красноармейского муниципального округа ранения получили двое мужчин. В поселке городского типа Мироновский городского округа Дебальцево пострадали мужчина и женщина. В Мангушском муниципальном округе на трассе между селом Красное поле и селом Камышеватое ранения средней степени тяжести получил мужчина.

В Куйбышевском районе Донецка в результате атаки дрона на автозаправочный комплекс тяжелые ранения получил мужчина, еще двое пострадали. В Старомлыновке Великоновоселковского муниципального округа пострадала женщина.

«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления», — добавил глава региона.