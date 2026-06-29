В ДНР при атаках украинских дронов погибли три человека

В понедельник в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли три человека, еще 13 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.