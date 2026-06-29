Прыжок американца с каменной арки привел к гибели гидроциклиста

На мальтийском острове Комино обрушилась знаменитая скальная арка «Целующиеся слоны». В результате трагедии погиб 26-летний турист из Китая, его 27-летняя спутница госпитализирована с тяжелыми травмами. Об этом сообщает Times of Malta.
Инцидент произошел вечером 27 июня около 19:00. Причиной обрушения стал прыжок 32-летнего туриста из США, страдающего сильным ожирением. Американец забрался на вершину скального образования и попытался прыгнуть в воду — в результате каменный свод не выдержал веса и рухнул. В этот момент под аркой на гидроцикле проезжала пара из Китая.
Находившиеся на гидроцикле китайские туристы оказались под завалами. Мужчина погиб на месте, женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу Гозо. Американский турист выжил — его подобрала проходившая мимо лодка. Госпитализация ему не понадобилась.
Спасательная операция продолжалась почти сутки из-за большого количества каменных обломков. Военные водолазы из командования Гозо и 3-го полка при участии тяжелой техники Департамента гражданской защиты извлекли тело погибшего из-под воды.
Арка «Целующиеся слоны» десятилетиями привлекала туристов со всего мира. Местные жители утверждают, что еще за две недели до трагедии заметили в скале глубокую трещину, однако предупреждающих знаков установлено не было. Туристическая группа Outdoor Explorers Malta назвала произошедшее «неизмеримой трагедией». Власти Мальты начали расследование — выясняется, понесут ли виновные ответственность.
Читайте также: Без вести пропавшего вице-чемпиона Европы ищут в Нидерландах.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.