Прыжок американца с каменной арки привел к гибели гидроциклиста

Инцидент произошел вечером 27 июня около 19:00. Причиной обрушения стал прыжок 32-летнего туриста из США, страдающего сильным ожирением. Американец забрался на вершину скального образования и попытался прыгнуть в воду — в результате каменный свод не выдержал веса и рухнул. В этот момент под аркой на гидроцикле проезжала пара из Китая.