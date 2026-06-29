Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло до 1,7 тысячи

По информации, озвученной председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригесом в эфире телеканала VTV, количество жертв мощных землетрясений в стране возросло до 1,7 тысячи человек.
Согласно заявлению главы парламента, на текущий момент подтверждена гибель 1719 граждан, а 5034 пострадавших обратились за медицинской помощью.
В общей сложности более 22,6 тысячи человек признаны пострадавшими от стихийного бедствия. Родригес также отметил, что в государстве повреждено около 900 зданий. Из них 189 объектов полностью уничтожены, а еще свыше 650 зданий получили частичные повреждения.
На прошлой неделе в Венесуэле было введено чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые случились вечером 24 июня с интервалом менее одной минуты. Эти подземные толчки стали одними из наиболее мощных в республике за последние 100 лет. Колебания почвы ощущались в Каракасе и нескольких штатах.
Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии был закрыт из-за полученных повреждений. Кроме того, приостановили свою работу столичное метро и железнодорожное сообщение.