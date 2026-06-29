Евстигнеева: удар ВСУ по белорусскому автобусу под Брянском был тераком

Удар Киева по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области не был случайным, это умышленный акт терроризма против мирных жителей, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
На заседании Совбеза международной организации она заявила, что в данном случае речь не об ударе по военным объектам с последствиями для гражданских и не о случайном попадании. По словам Евстигнеевой, действия оператора БПЛА были умышленными, так как у него была возможность видеть характер цели.
«Налицо акт терроризма против мирных жителей», — подчеркнула она.
Евстигнеева заявила, что Россия требует от генсекретариата ООН недвусмысленного осуждения атаки Киева на белорусский автобус.
Ранее Евстигнеева сообщила, что Москва поддержала инициативу Минска о срочном созыве Совбеза ООН в связи с атакой украинского дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Напомним, 17 июня автобус с детской футбольной командой из Белоруссии подвергся атаке БПЛА в Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик на двух автобусах, в которых в общей сложности находились 88 человек — 41 ребенок и 47 взрослых. БПЛА попал по одному из автобусов, в результате погибла женщина и пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей.