Евстигнеева: удар ВСУ по белорусскому автобусу под Брянском был тераком

Напомним, 17 июня автобус с детской футбольной командой из Белоруссии подвергся атаке БПЛА в Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик на двух автобусах, в которых в общей сложности находились 88 человек — 41 ребенок и 47 взрослых. БПЛА попал по одному из автобусов, в результате погибла женщина и пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей.