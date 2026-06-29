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Евстигнеева: удар ВСУ по белорусскому автобусу под Брянском был тераком

РФ требует от генсекретариата ООН осуждения атаки Киева на детей.

Источник: Аргументы и факты

Удар Киева по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области не был случайным, это умышленный акт терроризма против мирных жителей, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.

На заседании Совбеза международной организации она заявила, что в данном случае речь не об ударе по военным объектам с последствиями для гражданских и не о случайном попадании. По словам Евстигнеевой, действия оператора БПЛА были умышленными, так как у него была возможность видеть характер цели.

«Налицо акт терроризма против мирных жителей», — подчеркнула она.

Евстигнеева заявила, что Россия требует от генсекретариата ООН недвусмысленного осуждения атаки Киева на белорусский автобус.

Ранее Евстигнеева сообщила, что Москва поддержала инициативу Минска о срочном созыве Совбеза ООН в связи с атакой украинского дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Напомним, 17 июня автобус с детской футбольной командой из Белоруссии подвергся атаке БПЛА в Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик на двух автобусах, в которых в общей сложности находились 88 человек — 41 ребенок и 47 взрослых. БПЛА попал по одному из автобусов, в результате погибла женщина и пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей.

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