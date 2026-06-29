В районах Свердловской области подтопило дома из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Подтопление домов зафиксировано в муниципальных образованиях Свердловской области на фоне сильных осадков. В трех реках вырос уровень воды, точечно проводится эвакуация в пункты временного размещения, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил главам муниципалитетов и экстренным службам работать в режиме повышенной готовности в связи с затяжными ливнями, ставшими причиной дождевого паводка. На гидротехнических сооружениях Среднего Урала организовано круглосуточное наблюдение.
«В Нижних Сергах фиксируется подтопление домов. Уровень воды в трех реках вырос в связи с обильными осадками. Для пропуска воды работает техника, идет расчистка заторов. В зону подтопления попадают около 50 домов. Развернуты пункты временного размещения общей вместимостью 100 человек. Пока никто из жителей не обратился в ПВР. На место выехала оперативная группа Министерства общественной безопасности Свердловской области», — сказано в сообщении.
По данным департамента, в поселке Доломитовый Первоуральского муниципального округа фиксируется незначительное подтопление домов, развернут пункт временного размещения. В поселке Подгарничный Серовского муниципального округа временного ограничили прямой подъезд к 11 частным домам, эвакуация жителей не требуется. «В селе Киргишаны Бисертского городского округа идет превентивная эвакуация людей в пункты временного размещения. Специальные службы оперативно регулируют уровень воды в Бисертском пруду. Идет процесс поднятия затворов плотины, чтобы произвести контролируемый сброс излишков воды и не допустить ухудшения ситуации», — сообщили в департаменте.
Кроме того, в селе Елань временно ограничили транспортное сообщение с деревней Яр, организована лодочная переправа. В селе Городище временно ограничили автотранспортное сообщение с деревнями Боровикова и Красный Бор, работает паромная переправа. По данным властей, в Туринском муниципальном образовании организовали лодочные переправы из-за временного ограничения движения с селом Кумарьинское и деревней Чернышево. «В селе Николо-Павловское на базе Николо-Павловского центра культуры (ул. Совхозная, 4) развернут пункт временного размещения, готовый принять до 150 человек. В Новоуральске выполняются адресные выезды для оценки ситуации на месте. Выделено 6 узких мест: улица Советская, Стела, бывший УАМЗ, КПП-1, мост на Свердлова и пешеходный мост на Чкалова», — добавили в департаменте.