В районах Свердловской области подтопило дома из-за непогоды

Кроме того, в селе Елань временно ограничили транспортное сообщение с деревней Яр, организована лодочная переправа. В селе Городище временно ограничили автотранспортное сообщение с деревнями Боровикова и Красный Бор, работает паромная переправа. По данным властей, в Туринском муниципальном образовании организовали лодочные переправы из-за временного ограничения движения с селом Кумарьинское и деревней Чернышево. «В селе Николо-Павловское на базе Николо-Павловского центра культуры (ул. Совхозная, 4) развернут пункт временного размещения, готовый принять до 150 человек. В Новоуральске выполняются адресные выезды для оценки ситуации на месте. Выделено 6 узких мест: улица Советская, Стела, бывший УАМЗ, КПП-1, мост на Свердлова и пешеходный мост на Чкалова», — добавили в департаменте.