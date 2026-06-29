Балицкий предупредил о высокой активности дронов над Запорожской областью

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил жителей о высокой дроновой активности.
«Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны», — написал он в «Максе».
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