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Собянин сообщил об уничтожении уже 11 БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 29 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было сбито еще два беспилотника (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 11.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 29 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было сбито еще два беспилотника (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 11.

— Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.

29 июня в Каховке Херсонской области в результате минометного обстрела многоквартирного дома пострадал пожилой мужчина. Кроме того, несколько квартир были полностью уничтожены огнем, также поврежден газопровод.

26 июня беспилотник Вооруженных сил Украины также атаковал скорую помощь в Каховском округе Херсонской области. В результате удара погибла женщина-фельдшер.

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