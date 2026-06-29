На Украине мобилизовали отца-одиночку, когда его дочь была в детсаду

В Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку, когда его дочь находилась в детском саду, пишет украинское издание «Страна».
По его данным, после работы директор детского сада поехала с девочкой в территориальный центр комплектования (ТЦК). Однако мужчину не освободили. Как отмечается, девочка осталась ночевать дома у директора детсада.
«Согласно судебному реестру, мать отказалась от воспитания ребенка и уже три года участия в ее жизни не принимает, но выплачивает алименты», — говорится в публикации.
Ранее появилась информация, что в Киеве сотрудники ТЦК мобилизовали в штурмовики мужчину с проблемами с сердцем, чей вес составлял 140 килограммов.