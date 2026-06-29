В Рязанской области объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявили на территории Рязанской области. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.
«Беспилотная опасность на территории Рязанской области 23:10 мск. Избегайте открытых участков, не подходите к окнам. Тел.: 112», — говорится в сообщении.
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