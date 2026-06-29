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Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 10

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожены 10 БПЛА.

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожены 10 БПЛА.

В 3:45 мск Росавиация сообщила, что московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами». В 8:20 мск аналогичные ограничения начали действовать в Домодедово. Сообщений о снятии ограничений служба не публиковала.

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