В Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку пока его дочь была в детском саду

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали отца-одиночку в Кривом Роге Днепропетровской области Украины в то время, когда его дочь была в детском саду. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
По данным издания, мать отказалась от воспитания ребенка и уже три года участия в ее жизни не принимает, но выплачивает алименты — девочка по решению суда проживает с отцом. Тем не менее, 34-летний мужчина находился в розыске. Он дважды подавал документы на отсрочку, ему отказали, уточняет издание.
После работы директор детсада поехала с девочкой в ТЦК, чтобы спасти ее отца, но поездка результата не принесла. Дальнейшая судьба девочки неизвестна.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. При задержании к военнообязанным нередко применяют силу и нарушают закон. Такие инциденты неоднократно приводили к гибели людей.