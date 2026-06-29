Силы ПВО сбили один БПЛА, летевший на Москву

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Система ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.
Всего с начала суток на подлете к столице сбиты 12 БПЛА, следует из подсчетов ТАСС на основе сообщений Собянина.
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