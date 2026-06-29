ВС РФ признал законным 12-летний приговор за поджог полицейских машин

Шаварин на протяжении нескольких дней осматривал и фотографировал автомобили и прилегающую территорию, заранее приобрёл необходимые компоненты для поджога. Свои действия он фиксировал на телефон для отчёта перед заказчиками. Позднее кураторы опубликовали видео в сети для пропаганды подобных действий.