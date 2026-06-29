Три человека погибли, 13 пострадали при атаках дронов ВСУ в ДНР

В результате атак ударных дронов Вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике погибли три человека, еще 13 мирных жителей получили ранения. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил глава региона Денис Пушилин.
В Старобешевском муниципальном округе погибли трое мужчин 1972, 1987 и 1991 годов рождения, тяжелые ранения получила женщина 1980 года рождения. В Новоазовском округе на трассе Новоазовск — Мариуполь пострадали двое мужчин. В Селидово и поселке Мироновский ранения получили еще четверо мужчин и женщина. В Мангушском округе пострадал мужчина 1969 года рождения. В Куйбышевском районе Донецка при атаке на автозаправочный комплекс тяжелые ранения получили двое мужчин, еще один пострадал. В Старомлыновке ранена женщина 1954 года рождения.
— Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления, — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Повреждены жилые дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, два грузовых и легковой автомобили в нескольких округах республики.
26 июня в результате атаки украинских дронов на Тульскую область в населенном пункте Щекинского района повреждения получил частный жилой дом и пострадала женщина. Также власти зарегистрировали повреждения на линии электропередачи и промышленном предприятии в Новомосковске.