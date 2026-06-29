В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявлена в Новороссийске. Об этом написал глава города Андрей Кравченко в «Максе».
«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)», — написал он.
Глава города посоветовал жителям и гостям города-героя укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), не подходить к окнам, на улице — укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).
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