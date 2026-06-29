Собянин сообщил об уничтожении уже 12-го БПЛА, летевшего к Москве

Сбит еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 12-й нейтрализованный БПЛА. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.
В этот же день в пресс-службе Минобороны сообщили, что рoссийские средства противовоздушной oбoрoны за нoчь уничтoжили и перехватили 209 украинских беспилoтников над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
27 июня украинский беспилотник ударил по точке быстрого питания на центральном рынке в Сватово ЛНР. В результате ранения получили четыре человека: двое мужчин и две женщины.