Расчёты ПВО сбили 12-й БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.
На фоне атаки беспилотников Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское). Меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше