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Расчёты ПВО сбили 12-й БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

Системы противовоздушной обороны сбили ещё один украинский беспилотник на подлёте к Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Общее число перехваченных с начала суток дронов достигло 12.

Источник: Life.ru

«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

На фоне атаки беспилотников Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское). Меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.

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