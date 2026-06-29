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Мэр Ниццы назвал взрыв в Монако терактом

В Монако в подъезде жилого здания прогремел взрыв. Мэр Ниццы Эрик Сьотти квалифицировал случившееся как террористический акт.

Источник: Life.ru

Взрыв раздался около девяти вечера. По сведениям издания Monaco-Matin, всё произошло в подъезде многоквартирного дома.

Информацию о случившемся подтвердило правительство княжества. Агентство AFP сообщает: пострадали три человека, двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Свою реакцию на происшествие выразил Эрик Сьотти. В соцсети X он написал: «Совершённый этим вечером теракт — это трагедия, которая поразила Монако».

Подробности инцидента и официальные комментарии властей княжества уточняются. На месте ЧП работают экстренные службы.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла, после чего произошёл взрыв. Подозреваемый скрылся с места происшествия, его разыскивают.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.