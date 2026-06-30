В Ираке сообщили о конфискации у замминистра нефти почти $14 млн

РАБАТ, 29 июня. /ТАСС/. Порядка $14 млн было конфисковано у заместителя министра нефти Ирака Али аль-Бахадли в ходе расследования его причастности к коррупционным схемам в отрасли. Об этом сообщил Высший судебный совет арабской республики.
«Результатом предварительного расследования в отношении замминистра нефти по вопросам распределения Али аль-Бахадли стала конфискация $11 млн и 4 млрд иракских динаров (более $3 млн)», — говорится в релизе, выдержки из которого приводит новостной портал Baghdad Today. Также указывается, что судебные органы конфисковали «ряд объектов элитной недвижимости, принадлежавшей замминистру». В Высшем судебном совете добавили, что расследование в отношении аль-Бахадли продолжается.
Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что иракские правоохранительные органы выдали по меньшей мере 200 ордеров на арест чиновников, замешанных в деле о коррупции. Как заявил официальный представитель иракского премьер-министра Хейдар аль-Абуди, «признания арестованных ранее по обвинению в коррупции лиц приводят к раскрытию новых сетей, как по именам, так и по финансовым схемам». Он также информировал, что глава правительства Али аз-Зейди «поручил министерству финансов создать специальный счет для размещения средств, изъятых у лиц, причастных к незаконному обогащению».
Минувшим днем 47 высокопоставленных чиновников и депутатов иракского парламента были задержаны силами безопасности по обвинению в коррупции. По сведениям агентства INA, аресты подозреваемых прошли как в Багдаде, так и в провинциях, в частности в центральной провинции Васит и на севере страны, в провинции Эрбиль. Иракские власти сообщили, что кампания по этому делу продолжается, и вскоре «будут объявлены новые имена, связанные с коррупцией в министерствах нефти и электроэнергии».