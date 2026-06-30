В Ираке сообщили о конфискации у замминистра нефти почти $14 млн

Минувшим днем 47 высокопоставленных чиновников и депутатов иракского парламента были задержаны силами безопасности по обвинению в коррупции. По сведениям агентства INA, аресты подозреваемых прошли как в Багдаде, так и в провинциях, в частности в центральной провинции Васит и на севере страны, в провинции Эрбиль. Иракские власти сообщили, что кампания по этому делу продолжается, и вскоре «будут объявлены новые имена, связанные с коррупцией в министерствах нефти и электроэнергии».