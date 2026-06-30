В Монако три человека пострадали в результате взрыва

Вечером в Монако произошел мощный взрыв, на место инцидента оперативно прибыли экстренные службы и спасатели. Об этом сообщает газета Monaco-Matin. Власти княжества начали выяснять обстоятельства случившегося.
Позже стало известно, что в результате взрыва травмы получили три человека. По информации AFP, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и получают необходимую медицинскую помощь. Официальные структуры пока не раскрывают дополнительные детали расследования.
Как передают французские телеканалы, незадолго до взрыва неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла, после чего покинул место происшествия. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность подозреваемого и проверяют его возможную причастность к инциденту.
Ранее Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись, на которой запечатлено задержание одной из женщин, готовивших теракт в Пятигорске.