Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Монако три человека пострадали в результате взрыва

В Монако произошел взрыв после того, как неизвестный мужчина оставил свой рюкзак на улице.

Источник: Аргументы и факты

Вечером в Монако произошел мощный взрыв, на место инцидента оперативно прибыли экстренные службы и спасатели. Об этом сообщает газета Monaco-Matin. Власти княжества начали выяснять обстоятельства случившегося.

Позже стало известно, что в результате взрыва травмы получили три человека. По информации AFP, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и получают необходимую медицинскую помощь. Официальные структуры пока не раскрывают дополнительные детали расследования.

Как передают французские телеканалы, незадолго до взрыва неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла, после чего покинул место происшествия. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность подозреваемого и проверяют его возможную причастность к инциденту.

Ранее Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись, на которой запечатлено задержание одной из женщин, готовивших теракт в Пятигорске.