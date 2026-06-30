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Вблизи Москвы сбит 11-й БПЛА

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего 29 июня вблизи столицы были сбиты 11 БПЛА.

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего 29 июня вблизи столицы были сбиты 11 БПЛА.

Росавиация в 23:30 сообщила, что московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу. Ограничения действовали около 20 минут. Аэропорт Внуково почти сутки принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

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