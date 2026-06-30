Вблизи Москвы сбит 11-й БПЛА

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего 29 июня вблизи столицы были сбиты 11 БПЛА.
Росавиация в 23:30 сообщила, что московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу. Ограничения действовали около 20 минут. Аэропорт Внуково почти сутки принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».
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