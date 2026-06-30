СМИ: при взрыве в Монако могли пострадать украинский олигарх и его семья

ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Украинский олигарх, его жена и ребенок могли пострадать при мощном взрыве в Монако, сообщила газета Figaro.
«Согласно имеющейся у нас информации, все три жертвы являются членами одной украинской семьи. Двое родителей, один из которых, возможно, является украинским олигархом, находятся в критическом состоянии, а несовершеннолетний — в тяжелом, но стабильном состоянии», — говорится в публикации.
Пострадавшие — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток, их госпитализировали, сообщает издание Nice-Matin.
Украинский портал «Новости. Live» со ссылкой на источники утверждает, что речь идет о семье бизнесмена Вадима Ермолаева. Эту информацию подтверждает и телеканал BFMTV.
Ранее BFMTV со ссылкой на полицию передавал, что среди пострадавших при взрыве — граждане России и Украины. Полиция Монако пока официально не подтвердила их национальность.
Мощный взрыв прогремел в княжестве накануне вечером. Согласно предварительным данным, на записях камер видеонаблюдения был замечен человек, который оставил рюкзак у входной двери здания в момент, когда туда заходили другие люди.
Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, речь, вероятно, идет о первом в истории княжества теракте.