При взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Ермолаев, против которого Зеленский ввёл санкции

Сейчас эти данные проверяются. Известно, что двое взрослых пребывают в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи больницы Пастера в Ницце. Третий пострадавший — несовершеннолетний. Ребенка доставили в медучреждение Ленваля, его состояние оценивается, по уточнённым данным, оценивается как средней степени тяжести.