Появилось первое фото подозреваемого во взрыве в Монако, при котором пострадал украинский олигарх

Напомним, взрыв произошёл после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Reverend-Pere-Louis-Folla. В результате пострадали три человека — мужчина и женщина, а также подросток. Взрослые находятся в критическом состоянии. Французские СМИ сообщали, что при взрыве могли пострадать граждане РФ, но эта информация не подтверждена.