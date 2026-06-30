Шарий связал взрыв в Монако с рейдерским захватом бизнеса олигарха Ермолаева

Напомним, в результате взрыва в Монако пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции в 2023 году. Предприниматель известен как один из крупнейших застройщиков Днепропетровска, он основатель корпорации «Алеф». Forbes включал Ермолаева в топ-100 самых состоятельных людей Украины и в пятёрку влиятельных лиц города. В 2019 году коммерсант вышел из гражданства Украины и получил паспорт Кипра.