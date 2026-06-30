При взрыве в Монако пострадал подросток

По данным СМИ, они находятся в критическом состоянии. Взрослых доставили в больницу Пастера в Ницце, несовершеннолетнего — в госпиталь Ленваля.
Напомним, инцидент произошёл сегодня вечером. Неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице, после чего прогремел взрыв. BMFTV сообщает, что пострадавшие граждане России и Украины, но официального подтверждения этой информации пока нет. Мэр Ниццы назвал происшествие терактом.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.