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При взрыве в Монако пострадал подросток

Стал известен возраст пострадавших при взрыве в Монако. Как сообщает издание Nice-Matin, ранения получили мужчина и женщина 50−60 лет, а также подросток.

По данным СМИ, они находятся в критическом состоянии. Взрослых доставили в больницу Пастера в Ницце, несовершеннолетнего — в госпиталь Ленваля.

Напомним, инцидент произошёл сегодня вечером. Неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице, после чего прогремел взрыв. BMFTV сообщает, что пострадавшие граждане России и Украины, но официального подтверждения этой информации пока нет. Мэр Ниццы назвал происшествие терактом.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.