При взрыве в Монако пострадал подросток

Напомним, инцидент произошёл сегодня вечером. Неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице, после чего прогремел взрыв. BMFTV сообщает, что пострадавшие граждане России и Украины, но официального подтверждения этой информации пока нет. Мэр Ниццы назвал происшествие терактом.