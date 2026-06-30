Сын пострадавшего в Монако Ермолаева оказался фигурантом дела о колл-центрах

Напомним, вчером 29 июня в Монако произошёл взрыв на улице Reverend-Pere-Louis-Folla — неизвестный оставил рюкзак и скрылся. Мэр Ниццы квалифицировал произошедшее как теракт. Пострадали трое: двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии в больнице Пастера в Ницце, несовершеннолетний госпитализирован в Ленваль с травмами средней тяжести. Одним из пострадавших, по данным СМИ, оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев — основатель корпорации «Алеф», экс-владелец крупной недвижимости в Днепропетровске, входивший в топ-5 влиятельных людей города по версии Forbes. В 2023 году Зеленский ввёл против него санкции, а за четыре года до этого Ермолаев сменил гражданство на кипрское. Информация о наличии российских граждан среди пострадавших пока не подтверждена, хотя такие данные появлялись в некоторых местных СМИ.