Белоруссия призвала международное сообщество осудить удар ВСУ по автобусу

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что атака на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области была умышленным ударом по мирному населению. По его словам, произошедшее следует расценивать как акт агрессии против гражданских лиц, включая детей, направлявшихся на отдых и спортивные мероприятия.