Белоруссия призвала международное сообщество осудить удар ВСУ по автобусу

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что атака на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области была умышленным ударом по мирному населению. По его словам, произошедшее следует расценивать как акт агрессии против гражданских лиц, включая детей, направлявшихся на отдых и спортивные мероприятия.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, дипломат подчеркнул, что инцидент произошел 17 июня 2026 года и был связан с применением ударного беспилотника. Белорусская сторона считает случившееся серьезным преступлением, требующим международной реакции и тщательного рассмотрения.
Рыбаков также призвал мировое сообщество дать объективную оценку произошедшему и не оставлять подобные действия без внимания. По его мнению, виновные должны понести ответственность, а подобные инциденты не должны игнорироваться на международном уровне.
Напомним, 17 июня автобус с детской футбольной командой из Белоруссии подвергся атаке БПЛА в Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик на двух автобусах, в которых в общей сложности находились 88 человек — 41 ребенок и 47 взрослых.