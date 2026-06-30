Что известно о теракте в Монако и пострадавшем украинском олигархе

Инцидент случился в девять вечера после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак в подъезде жилого здания. Помимо Ермолаева пострадали женщина и подросток — предварительно, его супруга и сын. Мэр Ниццы Эрик Сьотти квалифицировал случившееся как террористический акт. Взрыв повредил пять автомобилей.
По предварительным данным, в результате ЧП пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции в 2023 году. Ермолаев известен как один из крупнейших застройщиков Днепропетровска. Он является основателем корпорации «Алеф». Украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что инцидент связан с рейдерским захватом его бизнеса на Украине.
В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что на место происшествия прибыли экстренные службы, оказывающие помощь пострадавшим. Глава княжества Монако Кристоф Мирман заявил, что теракт является первым подобным случаем в истории государства. По его словам, СВУ содержало дробь и болты. Кроме того, появилось первое фото подозреваемого в совершении взрыва.
Французский телеканал BFMTV сообщал, что при взрыве пострадали граждане России, но официально эта информация не подтверждена.
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