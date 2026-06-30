Что известно о теракте в Монако и пострадавшем украинском олигархе

По предварительным данным, в результате ЧП пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции в 2023 году. Ермолаев известен как один из крупнейших застройщиков Днепропетровска. Он является основателем корпорации «Алеф». Украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что инцидент связан с рейдерским захватом его бизнеса на Украине.