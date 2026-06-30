BFMTV: среди пострадавших при взрыве в Монако есть россияне

Мэр Ниццы Эрик Сьотти заявил, что рассматривает произошедший в Монако взрыв как террористический акт. По его словам, случившееся стало серьезной трагедией для княжества.
«Совершенный этим вечером теракт — это трагедия, которая поразила Монако», — написал политик в X*.
По данным французских телеканала BFMTVС, среди пострадавших при взрыве могут находиться иностранные граждане. Источники сообщили, что в числе возможных раненых есть россияне и украинцы.
Инцидент произошел вечером, после чего на место были направлены экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Официальные власти продолжают выяснять обстоятельства случившегося и уточняют информацию о пострадавших.
Напомним, ранее сообщалось, что взрыв произошел после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. В результате происшествия пострадали по меньшей мере три человека.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.