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BFMTV: среди пострадавших при взрыве в Монако есть россияне

Россияне и украинцы могут быть среди пострадавших в результате взрыва в Монако.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Ниццы Эрик Сьотти заявил, что рассматривает произошедший в Монако взрыв как террористический акт. По его словам, случившееся стало серьезной трагедией для княжества.

«Совершенный этим вечером теракт — это трагедия, которая поразила Монако», — написал политик в X*.

По данным французских телеканала BFMTVС, среди пострадавших при взрыве могут находиться иностранные граждане. Источники сообщили, что в числе возможных раненых есть россияне и украинцы.

Инцидент произошел вечером, после чего на место были направлены экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Официальные власти продолжают выяснять обстоятельства случившегося и уточняют информацию о пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв произошел после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. В результате происшествия пострадали по меньшей мере три человека.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.