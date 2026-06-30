Бастрыкин потребовал доклад по факту избиения мальчика в лагере на Камчатке

Причиной для возбуждения дела стала история 13-летнего мальчика, отдыхавшего в июне в лагере, расположенном в селе Паратунка. По данным следствия, во время смены ребёнок подвергся физическому насилию и иным противоправным действиям со стороны других воспитанников. Следователи полагают, что случившееся связано с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей руководством и сотрудниками учреждения. В связи с этим расследование ведётся по части 1 статьи 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.