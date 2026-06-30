В Кривом Роге ТЦК мобилизовали отца-одиночку, пока дочь была в детском саду

Из судебного реестра следует, что мать ребёнка три года назад отказалась от воспитания дочери и с тех пор не участвует в её жизни, хотя алименты выплачивает. По решению суда девочка живёт с отцом. При этом мужчина числился в розыске у военкомов. Он дважды подавал документы на отсрочку, но в обоих случаях получил отказ.