При взрыве в Монако пострадали жена и ребёнок украинского олигарха Ермолаева

Олигарху из Днепропетровска 58 лет. Он является основателем и мажоритарном акционером корпорации «Алеф» (Alef Corporation), это один из крупнейших игроков в сфере девелопмента, производства строительных материалов и агробизнеса. Бизнес-империя Ермолаева начиналась с торговли продуктами питания в 1990-х, а затем выросла в многопрофильный холдинг, наиболее известными активами которого являются торговая марка «Торговый дом “Восток” (сеть строительных гипермаркетов), завод “Аэрок” по выпуску газобетона, а также масштабные жилые комплексы в Днепропетровске (включая ЖК “Бартоломео” — самый высокий жилой небоскрёб в городе), при этом Ермолаев последовательно придерживается публичного нейтралитета в политике, акцентируя внимание на социальной инфраструктуре своих проектов, хотя его бизнес периодически фигурировал в контексте земельных и градостроительных конфликтов в Днепропетровской области.