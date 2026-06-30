Австралийскому секс-туристу грозит смертная казнь за убийство 17-летней тайки

45-летний обвиняемый по имени Саймон Карман признал свою вину в убийстве несовершеннолетней после просмотра записей с камер видеонаблюдения. В суде он обратился к семье жертвы: «Я знаю, что вы будете очень огорчены, как и я. Этого не должно было случиться, и я надеюсь, что с вами всё в порядке. Я знаю, что это не так, но я надеюсь. Пожалуйста, расскажите другим девушкам… Просто будьте осторожны».