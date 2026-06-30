Четверо жителей Владивостока пойдут под суд за фейковый угон на 6,4 млн рублей

«По версии следствия, в июне 2021 года участники преступной группы инсценировали хищение автомобиля Toyota Land Cruiser 200 во Владивостоке. Спустя три месяца один из фигурантов обратился в страховую компанию для получения выплаты по договору КАСКО на сумму 6,4 млн рублей», — говорится в сообщении.