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Четверо жителей Владивостока пойдут под суд за фейковый угон на 6,4 млн рублей

Авантюристы инсценировали хищение Toyota Land Cruiser 200, но не собрали нужные бумаги.

Источник: PrimaMedia.ru

Четверо жителей Владивостока, подозреваемых в организации фиктивного угона автомобиля с целью получения страховой выплаты. предстанут перед судом в краевой столице, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

«По версии следствия, в июне 2021 года участники преступной группы инсценировали хищение автомобиля Toyota Land Cruiser 200 во Владивостоке. Спустя три месяца один из фигурантов обратился в страховую компанию для получения выплаты по договору КАСКО на сумму 6,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Однако аферу раскрыть не пришлось — страховщики отказали в выплате из-за неполного пакета документов.

Автомобиль, использованный для инсценировки преступления, изъят в качестве доказательства. На имущество подозреваемых также наложен арест. Дело передано в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.