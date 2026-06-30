Шарий допустил, что взрыв в Монако устроил исполнитель покушения на него

Напомним, в прошлом месяце Шарий сообщил о попытке покушения на него в Испании. По его словам, за этим стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Шарий связал происходящее с приговором к 15 годам лишения свободы, который, по его словам, был вынесен ему за ролик на YouTube с критикой Владимира Зеленского. Он заявил, что после этого, по его мнению, было принято решение организовать его убийство.