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Посольство РФ в Германии не имеет данных о россиянах среди пострадавших в Штаде

Посольство России в Германии не имеет информации о том, есть ли среди пострадавших при стрельбе в городе Штаде россияне. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

Источник: Life.ru

«Посольство не располагает информацией о наличии среди жертв и пострадавших российских граждан. В координации с местными правоохранительными органами устанавливаем обстоятельства произошедшего», — говорится в заявлении.

Напомним, в Штаде прогремели выстрелы, жертвами могли стать до пяти человек. Эпицентром событий стала Данкерштрассе, где функционирует центр временного размещения женщин с несовершеннолетними детьми. По предварительным данным, причиной стал конфликт на почве личных отношений. На текущий момент следствие не рассматривает политическую или иную радикальную подоплёку. Стрелком является 45-летний мужчина турецкого происхождения, родившийся и проживающий в Германии. Жертвами нападения стали исключительно сотрудники центра по уходу за детьми или службы опеки.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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