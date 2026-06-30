Посольство РФ в Германии не имеет данных о россиянах среди пострадавших в Штаде

Напомним, в Штаде прогремели выстрелы, жертвами могли стать до пяти человек. Эпицентром событий стала Данкерштрассе, где функционирует центр временного размещения женщин с несовершеннолетними детьми. По предварительным данным, причиной стал конфликт на почве личных отношений. На текущий момент следствие не рассматривает политическую или иную радикальную подоплёку. Стрелком является 45-летний мужчина турецкого происхождения, родившийся и проживающий в Германии. Жертвами нападения стали исключительно сотрудники центра по уходу за детьми или службы опеки.