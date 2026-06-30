Аллигатор насмерть загрыз купавшуюся женщину во Флориде

Как передает местный филиал Fox News со ссылкой на комиссию по охране дикой природы и рыб Флориды, инцидент произошел в воскресенье. В момент атаки женщина находилась в воде вместе с друзьями. Хищник нанес ей тяжелые увечья, после чего пострадавшую экстренно доставили в больницу, где она скончалась.