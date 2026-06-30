Аллигатор насмерть загрыз купавшуюся женщину во Флориде

В округе Семинол (штат Флорида) аллигатор напал на 31-летнюю женщину во время купания в реке. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью: пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось.
Как передает местный филиал Fox News со ссылкой на комиссию по охране дикой природы и рыб Флориды, инцидент произошел в воскресенье. В момент атаки женщина находилась в воде вместе с друзьями. Хищник нанес ей тяжелые увечья, после чего пострадавшую экстренно доставили в больницу, где она скончалась.
Подробности о том, как именно развивалась атака и удалось ли спасателям оперативно извлечь женщину из воды, не уточняются. Представители комиссии по охране дикой природы и рыб Флориды проводят проверку по факту происшествия.
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