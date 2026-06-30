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12-летний велосипедист погиб под колёсами УАЗа в Находке

Прокуратура взяла на контроль ход расследования смертельного ДТП.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Приморского края взяла на контроль расследование ДТП в Находке, в котором погиб 12-летний мальчик.

По данным ведомства, днём в понедельник, 29 июня, на Находкинском проспекте водитель УАЗа не убедился в безопасности маневра и столкнулся с велосипедом, которым управлял несовершеннолетний. Ребёнок скончался от полученных травм.

Прокуратура поручила следственным органам обеспечить полномерное и объективное расследование уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Надзорное ведомство также отметило, что обратит внимание на полноту мер, которые предпринимают ответственные органы по профилактике детского травматизма.