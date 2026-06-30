Венского душителя выпустили как символ исправления и поздно нашли его жертв

Джек Унтервегер уже был осужден за убийство 18-летней девушки, когда австрийская культурная среда увидела в нем доказательство исправления. После освобождения он получил сцену, доверие, редакционные задания и доступ к уязвимой среде — а затем женщины снова начали погибать.
Приговор стал прологом.
В его биографии уже была пожизненная строка. Не слух, не газетная версия, не темное пятно, которое можно объяснить бедным детством, тюрьмой, раскаянием или литературным талантом. В 1976 году Джека Унтервегера признали виновным в убийстве 18-летней Маргрет Шефер и приговорили к пожизненному заключению. Это был главный документ его взрослой жизни. Он должен был работать как граница.
Через 15 лет эта граница стала частью другого сюжета. Заключенный пишет, публикуется, общается с журналистами, получает внимание литературной среды, делает из тюрьмы не только место наказания, но и материал. Из приговора получается пролог, из преступления — темная глава биографии, после которой будто бы начинается исправление. В этой новой истории Маргрет Шефер постепенно вытеснялась из центра. Она не могла участвовать в споре о его втором шансе, не могла ответить на интервью, не могла напомнить, что ее смерть не была литературным материалом и не становилась менее реальной от того, что осужденный за ее убийство научился писать.
После освобождения Унтервегера женщины снова начали погибать. Среди имен, которые вошли в материалы дела и публикации, были Бланка Бочкова в Праге, а также Шэннон Эксли, Айрин Родригес и Пегги Джин Бут в районе Лос-Анджелеса. Американские убийства произошли летом 1991 года, когда Унтервегер находился в США под журналистским предлогом.
На бумаге это были разные дела: Прага, Австрия, Лос-Анджелес; разные страны, разные полиции, разные папки, разные женщины, которых общество и так привыкло видеть в зоне риска. Серия не сразу выглядит серией. Иногда она выглядит как несколько неудобных эпизодов, которые проще не соединять.
Камера после суда.
В июне 1994 года суд присяжных в Граце признал Унтервегера виновным по девяти убийствам из 11 эпизодов обвинения. По двум эпизодам его оправдали. Ему снова назначили пожизненное заключение. Через несколько часов после вердикта Унтервегера нашли повешенным в камере.
Это почти готовый финал для плохой легенды: тюремный писатель, новая серия, приговор, петля. Но здесь точность важнее драматической симметрии. Первый приговор был вступившим в силу. Второй вердикт Унтервегер не успел обжаловать: он умер до апелляционной проверки. Поэтому строгая формула звучит суше: одно убийство было установлено окончательным приговором; по девяти новым эпизодам суд присяжных вынес обвинительный вердикт, но вышестоящая инстанция его уже не проверяла.
Эта оговорка не ослабляет историю. Она убирает лишний шум. Дело Унтервегера страшно не тем, что его можно назвать «писателем-убийцей». Это слишком простая вывеска. Оно страшно тем, что предупреждение уже существовало в форме приговора — и все равно стало частью красивой истории о возвращении.
Книга победила приговор.
Унтервегер начал писать в тюрьме. Он выпускал тексты, участвовал в литературной жизни заключения, работал над автобиографической книгой «Чистилище, или Путешествие в тюрьму». Для части австрийских журналистов, писателей и интеллектуалов это стало не просто тюремным творчеством. Это прочитали как доказательство внутреннего перелома.
Тюрьма дала ему время, режим, аудиторию и сюжет. Он не стирал прошлое, а перерабатывал его. Убийство становилось частью рассказа о падении, наказании и возвращении через слово. Пожизненный срок — не только наказанием, но и драматическим фоном. Тюрьма — не только изоляцией, но и мастерской исправления.
Сюжет был удобен тем, кто хотел в него верить. Писатели могли видеть в нем победу искусства над преступлением. Журналисты — сильного героя для эфира и газетной полосы. Издатели — автора с биографией, которая уже сама продавала книгу. Сторонники тюремной реформы — пример того, что человек не равен своему преступлению. Такой сюжет приятно защищать: он говорит о самом обществе лучше, чем о преступнике.
Но литературный успех не проверяет риск. Человек может писать убедительно и оставаться опасным; может говорить о вине и не меняться; может создать образ раскаяния, потому что понимает, чего от него ждут; может превратить преступление не в признание ответственности, а в инструмент доступа. Вокруг Унтервегера постепенно возникла зона доверия. Его читали, приглашали, защищали, слушали. В нем хотели видеть не приговор, а доказательство второй возможности.
Так книга стала сильнее судебной памяти. Жертву вытеснила книга.
15 лет вместо пожизненного срока.
Унтервегер вышел на свободу 23 мая 1990 года. К этому моменту он отбыл 15 лет пожизненного срока. Его освобождение не было тихой административной процедурой: оно стало результатом кампании, в которой участвовали люди из культурной и общественной среды. Для них он был редким примером успешной ресоциализации — человек с тяжким приговором, который в тюрьме начал писать, получил признание и вроде бы доказал, что способен вернуться.
Сама идея второго шанса не была ошибкой. Осужденные могут меняться. Тюрьма не должна быть только местом, куда общество навсегда складывает людей, от которых отказалось. Правовая система имеет право на пересмотр, условное освобождение, контроль и возвращение человека в обычную жизнь.
Ошибка была в другом: литературный успех приняли за проверку безопасности. Унтервегеру дали не только свободу. Ему дали доверие. Его приглашали на вечера, выводили в эфиры, печатали, слушали как человека, который может говорить о преступности изнутри. Его прежний приговор не закрывал двери. Он делал его историю сильнее.
Обычный бывший осужденный за убийство, проявляющий устойчивый интерес к женщинам из уличной среды, вызвал бы вопрос. Унтервегер вызывал интерес. Его прошлое не мешало доступу. Оно объясняло доступ.
Блокнот вместо проверки.
После выхода из тюрьмы Унтервегер вошел не только в литературную, но и в журналистскую среду. Он писал о преступности, проституции, полицейской работе. В США приехал как автор, которому поручили материалы о криминальной стороне Лос-Анджелеса и уличной проституции. В публикациях указывалось, что во время этой поездки он получил возможность наблюдать работу полиции, в том числе сопровождал патруль.
В Лос-Анджелесе его интерес к проституции не выглядел тревожным. Он был журналистом. У него было задание. Именно это делает дело Унтервегера историей не о «темном таланте», а о доступе. Социальная роль давала каждому тревожному признаку профессиональное объяснение: он задает вопросы — потому что пишет материал; интересуется уличной проституцией — потому что изучает тему; оказывается рядом с полицейской работой — потому что ему открывают ее как журналисту; говорит о преступности — потому что пережил тюрьму и теперь кажется человеком с особым знанием.
Сильная маска работает не через тайну, а через правдоподобие. Летом 1991 года в районе Лос-Анджелеса были убиты три женщины: Шэннон Эксли, Айрин Родригес и Пегги Джин Бут, также известная как Шерри Энн Лонг. Позднее эти эпизоды стали частью австрийского обвинения против Унтервегера.
На месте они не сразу стали частью европейского дела. Для Лос-Анджелеса это были местные убийства женщин из уязвимой среды. Для Австрии — пока еще чужая криминальная карта. Для самого Унтервегера — поездка с журналистским объяснением. Блокнот оказался убедительнее проверки.
Серию разнесло по картам.
География помогала провалу. Первый новый эпизод после освобождения связывали с Прагой. Затем были австрийские города. Потом Лос-Анджелес. Разные страны, разные полицейские системы, разные массивы информации, разные языки, разные привычки обмена данными. Серия не лежала в одной папке. Ее надо было собрать.
Следствие позднее связывало Унтервегера с эпизодами через совокупность данных: нахождение рядом с местами преступлений, отсутствие убедительных алиби, сходство способа убийств, повторяющиеся детали, маршруты, предметы, криминалистические совпадения. Это был не один кадр, на котором все видно, а карта из мелких точек.
Важными стали красный шарф, найденный при обыске, волокна, которые связывали его с одеждой одной из жертв, волос в автомобиле, который экспертиза соотнесла с убитой в Праге Бланкой Бочковой. Указывалась и дневниковая пауза: человек, который обычно вел записи, не оставлял их в периоды, когда происходили убийства.
Каждая такая деталь по отдельности могла вызвать спор. Где прямой свидетель? Где признание? Почему совпадение нельзя считать случайностью? Почему маршрут доказывает больше, чем присутствие в городе? Почему сходство способа убийств обязательно указывает на одного человека? Обвинение строило дело не на признании. Оно собирало совпадения, которые по отдельности могли казаться спорными, а вместе давали маршрут: где он был, когда исчезала женщина, чем были похожи убийства, почему не было алиби, что нашли при обыске, что дала экспертиза, что суд принял и что отбросил.
Суд присяжных в Граце принял значительную часть этой цепи, но не всю: девять эпизодов — виновен, два — нет. Эта граница важна. Она показывает, что процесс не был ритуалом общественного ужаса. Суд не принял обвинение целиком ради символического финала. Там, где доказательств оказалось недостаточно, прозвучало оправдание. Точность здесь не ослабляет текст. Она убирает легенду.
Красный шарф против образа.
В деле Унтервегера нет одной детали, которая сама объясняет все. Красный шарф не объясняет культурную слепоту. Волос в автомобиле не объясняет кампанию за освобождение. Отсутствие алиби не объясняет, почему бывший осужденный за убийство снова получил публичную роль рядом с темами риска.
Но вместе эти детали показывают момент, когда образ начал проигрывать материалам дела. Сначала вокруг Унтервегера работала история: тюрьма исправила, литература доказала, общество поверило. Потом следствие стало собирать другую историю: где он был, когда происходили убийства; почему рядом с ним возникают совпадения; почему способы похожи; почему у него нет алиби; почему в машине появляется связь с жертвой; почему вещь из обыска совпадает с материалами дела.
Литературная версия была гладкой. Следственная была неровной, сухой и неудобной. Но именно она в итоге дошла до суда.
Когда преступник говорит.
Самое неприятное в истории Унтервегера — не то, что человек с приговором за убийство снова оказался опасен. Неприятно другое: его новая история совпала с желанием окружающих поверить в красивую версию.
Культурная публика любит сюжет о человеке, который создал себя заново. Особенно если он говорит ее языком — не языком ходатайств и характеристик, а языком текста, сцены, исповеди, символов. Унтервегер дал ей именно то, что она могла принять: не просьбу о снисхождении, а драму преображения. Он стал материалом.
Из него можно было сделать разговор о жестокости общества, бедности, тюрьме, праве на второй шанс, силе искусства. В этом разговоре он был удобен: живой, пишущий, с тяжелым прошлым, но будто бы поднявшийся над ним. Жертвы были неудобны. Маргрет Шефер возвращала всех к факту, который нельзя было красиво переписать: за литературным образом стояло убийство 18-летней девушки. Шэннон Эксли, Айрин Родригес и Пегги Джин Бут возвращали другой факт: после освобождения женщины снова начали погибать рядом с маршрутом человека, которого уже сделали символом исправления.
Когда преступник говорит, он может управлять композицией. Погибшие не могут. Общество не просто поверило Унтервегеру. Оно помогло ему стать убедительнее.
Полиция догоняла роль.
Унтервегер не сразу стал очевидным подозреваемым. Сейчас, после суда, публикаций и документальных разборов, его путь выглядит почти прямой линией: приговор, тюрьма, освобождение, новые убийства, подозрение, побег, задержание, суд. В реальности эта линия складывалась поздно.
Он был слишком заметен культурно и недостаточно заметен криминально. Его знали как автора, обсуждали как пример возвращения, показывали как человека, который может говорить о преступности. Публичность не исключала подозрений, но меняла их восприятие. Тревожный интерес получал объяснение, тревожное прошлое превращалось в часть компетенции, тревожные совпадения долго оставались совпадениями.
Когда признаки начали складываться, Унтервегер бежал. В феврале 1992 года он покинул Австрию, перемещался через другие страны и был задержан в Майами. После этого его экстрадировали в Австрию. Бывший руководитель расследования Эрнст Гайгер позднее называл этот побег одновременно победой и поражением. Смысл был жестким: если бы Унтервегера задержали раньше, доказательная база могла оказаться слабее; пока он был в бегах, следствие успело собрать больше.
Это следственная ирония без утешения. Опасного человека не остановили сразу. Но именно задержка помогла доказать больше. Жертвы от этого не вернулись.
Символ не хотели терять.
Унтервегер был нужен не только себе. Он был нужен тем, кто хотел доказать, что исправление возможно. Для тюремной и культурной среды он стал удобным примером: осужденный к пожизненному сроку пишет, публикуется, получает признание, выходит на свободу, появляется в эфире. Это выглядит как победа гуманистического подхода.
Такой пример трудно потерять, особенно если в него уже вложены подписи, репутации, статьи, передачи и личные рекомендации. Чем больше людей поверило публично, тем труднее признать ошибку. Это не заговор. Это инерция. Система часто защищает не только правила, но и свои удачные истории. Унтервегер был именно такой историей — пока новые жертвы не сделали ее невыносимой.
Поздние материалы ставили вопрос о достоверности его автобиографического образа, возможных искажениях и сознательной сборке персонажа. Для суда это не было главным: его судили не за ложь в книге. Но для понимания провала это важно. Культурная среда поддержала не человека, которого поняла глубже остальных, а персонажа, которого он сам помог ей увидеть. И этот персонаж оказался сильнее проверки.
Америка как зеркало.
Лос-Анджелес сделал дело международным не только географически. Он показал, что роль переносится. В Австрии Унтервегер был человеком с известной биографией, сторонниками, противниками и публичной историей освобождения. В США он оказался европейским журналистом, гостем, автором, который приехал писать о преступности и проституции.
Для американской полиции и журналистов его прошлое не было частью местной памяти так, как оно было частью австрийского спора. В новой системе он начинал не с приговора, а с роли. Это усиливало риск. Система безопасности часто работает локально: она помнит своих фигурантов, свои районы, свои дела. Унтервегер двигался через границы, где прежняя память ослабевала. Его биография оставалась при нем, но не всегда работала как предупреждение для тех, кто видел его впервые.
Позднее Лос-Анджелес, Прагу и Австрию пришлось связывать через обмен материалами, сопоставление способов убийств, маршрутов и дат. Опасность пересекла границы быстрее, чем ее прочитали как одну цепочку.
Удобная история.
Почему Унтервегеру поверили? Ответ «он всех обманул» слишком прост. Обманывает тот, кому хотят поверить.
Его история попадала в сильный общественный запрос: тяжелое детство, преступление, пожизненный срок, тюрьма, письмо, признание, освобождение. Это почти готовая драматургия: падение и подъем, вина и преодоление, общество, которое сначала наказало, а потом оказалось достаточно гуманным, чтобы вернуть. Такую историю хочется рассказывать. Она подтверждает хорошую мысль: человек не равен своему худшему поступку.
Но уголовное дело требует менее приятной мысли: иногда худший поступок не становится прошлым только потому, что человек научился о нем писать. Унтервегер не скрывал тюрьму — он ее использовал. Он не просил забыть приговор — он сделал его частью нового статуса. Чем тяжелее было прошлое, тем сильнее выглядело предполагаемое преображение. Обычно преступник пытается уйти от прежней вины. Унтервегер превратил ее в доступ.
Сигнал не стал барьером.
В деле Унтервегера было много сигналов: приговор за убийство Маргрет Шефер, превращение преступления в часть литературной биографии, быстрый публичный успех после освобождения, интерес к среде проституции, новые убийства женщин, совпадения по времени и месту, отсутствие алиби, повторяющийся способ, шарф, волокна, ДНК, дневниковая пауза. Проблема была не в отсутствии сигналов, а в том, что каждый сигнал слишком долго оставался отдельным.
Приговор считали прошлым, литературу — настоящим, новые убийства — полицейскими делами, проституцию — опасной средой, поездку в США — журналистским заданием, отсутствие алиби — еще не доказательством, сходство эпизодов — возможно, совпадением, подозрение — не приговором. Каждая фраза по отдельности могла звучать разумно. Вместе они описывали провал.
Барьер возникает не тогда, когда кто-то замечает один тревожный факт. Барьер возникает, когда система умеет соединять факты раньше, чем они превращаются в список погибших. В деле Унтервегера это произошло поздно.
Суд не закрыл все вопросы.
Процесс в Граце был тяжелым еще и потому, что на скамье подсудимых сидел не безвестный человек. Это был автор, бывший заключенный, за которого выступали культурные фигуры, человек, чье освобождение для многих стало подтверждением их собственной веры в ресоциализацию. Если обвинение было верным, ошибся не только он. Ошиблись те, кто сделал его символом.
Обвинение предъявило 11 убийств. Суд присяжных признал доказанными девять. По двум эпизодам Унтервегера оправдали. Он отрицал вину. После вердикта получил пожизненное заключение, а затем умер до апелляции.
Эта конструкция делает финал сложнее, но честнее. Нельзя писать, что Унтервегеру «доказали все, что когда-либо приписывали». Нельзя и делать вид, что дело держалось только на газетной истерике. Был суд, были присяжные, была обвинительная рамка, были оправдания по части эпизодов, была смерть до проверки вышестоящей инстанции. Точность здесь не мешает жесткости. Она ее держит.
Без этой точности останется легенда. С ней остается более тяжелый вопрос: как человек с уже установленным убийством, превращенный в публичный символ исправления, снова оказался в положении, где рядом с ним начали гибнуть уязвимые женщины? Ответ лежит не в одном документе. Он лежит в цепочке доверия.
Что осталось спорным.
Первый приговор не является спорной частью истории. В 1976 году Унтервегера признали виновным в убийстве Маргрет Шефер и приговорили к пожизненному заключению.
Главная юридическая оговорка касается второго процесса. В 1994 году суд присяжных признал его виновным по девяти убийствам из 11, но Унтервегер умер до апелляции. Поэтому в строгом пересказе нельзя писать так, будто второй вердикт прошел все судебные инстанции.
Спорными остаются и цифры возможных жертв. В публикациях встречаются разные оценки. Для публикационного текста безопаснее разделять: одно убийство установлено вступившим в силу приговором; девять эпизодов получили обвинительный вердикт суда присяжных без апелляционной проверки; дополнительные подозрения и более широкие цифры остаются за пределами окончательной юридической оценки.
Отдельная спорная зона — литературная биография Унтервегера. Поздние авторы и следователи писали о лжи, искажениях и возможной манипуляции образом. Эти сведения важны как контекст, но не должны подменять уголовные доказательства. Унтервегера судили не за миф о себе, а за убийства.
Еще один сложный вопрос — ответственность тех, кто поддерживал его освобождение. Юридически они не отвечали за последующие преступления. Но их доверие, подписи, публичная защита и культурное восхищение помогли превратить осужденного за убийство человека в символ исправления. Эта ответственность не уголовная. Она профессиональная, общественная и человеческая.
Почему это помнят.
Дело Джека Унтервегера помнят не из-за тюремной литературы и не из-за смерти в камере. Его помнят потому, что оно показало разрыв между красивой историей и проверенной безопасностью. Общество увидело в осужденном за убийство человеке автора, в авторе — доказательство исправления, в доказательстве — повод открыть двери.
Потом оказалось, что двери открылись не только в культурные залы. Они открылись к уязвимым женщинам.
Это дело не отменяет право на второй шанс. Оно показывает, что второй шанс без контроля может стать риском для тех, кого не спрашивали, готово ли общество испытывать на них чужую веру в исправление. Главный сбой был не в одной подписи, не в одном эфире и не в одном решении. Он сложился из доверия к тексту, слабой памяти о первом приговоре, культурного желания увидеть спасенного автора, позднего соединения эпизодов и привычки считать смерти женщин из уязвимой среды отдельными местными трагедиями.
Унтервегера остановили не тогда, когда появился первый сигнал. Сигнал был еще в приговоре 1976 года. Его остановили, когда этот сигнал наконец перестали считать прошлым. К тому моменту спор об исправлении уже давно перестал быть спором только о нем.
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