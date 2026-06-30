Венского душителя выпустили как символ исправления и поздно нашли его жертв

Через 15 лет эта граница стала частью другого сюжета. Заключенный пишет, публикуется, общается с журналистами, получает внимание литературной среды, делает из тюрьмы не только место наказания, но и материал. Из приговора получается пролог, из преступления — темная глава биографии, после которой будто бы начинается исправление. В этой новой истории Маргрет Шефер постепенно вытеснялась из центра. Она не могла участвовать в споре о его втором шансе, не могла ответить на интервью, не могла напомнить, что ее смерть не была литературным материалом и не становилась менее реальной от того, что осужденный за ее убийство научился писать.